Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP). Wimbledon: pas d'exploit pour Gasquet anesthésié par Djokovic

Richard Gasquet n'a pas réussi à réitérer son exploit des quarts, contre le N.1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic, qui a peu à peu anesthésié le N.20 vendredi en demi-finale de Wimbledon. Flamboyant mercredi contre Stan Wawrinka, le Biterrois de 29 ans s'est fait peu à peu éteindre (7-6 (7/2), 6-4, 6-4) par le Serbe, qui tentera de remporter dimanche son troisième titre londonien contre Roger Federer, pour sa part en course pour un 8e sacre. Le suspense n'aura duré qu'un set, le premier, avant que le soufflé Gasquet retombe dès la perte d'un jeu décisif mal négocié. "Richard a fait un bon tournoi et les choses auraient pu pencher en sa faveur dans le premier set", a même reconnu son vainqueur. "J'ai fait de mon mieux, un bon set, quelques beaux revers", a noté Gasquet. "J'ai essayé d'être agressif, mais j'ai fait des erreurs. Si j'avais gagné ce set, j'aurais pris confiance". Comme lors de ses deux précédentes demi-finales en Grand Chelem, ici-même en 2007 et à l'US Open en 2013, Gasquet a buté aux portes de la finale. Cédric Pioline reste donc le dernier français à avoir atteint la finale à Londres, en 1997, Jo-Wilfried Tsonga étant le dernier Bleu en finale d'un Majeur tout court, en 2008 en Australie. Il n'en demeure pas moins qu'avant le quart de finale de Coupe Davis dans une semaine contre la Grande-Bretagne, Gasquet a montré des choses plus qu'intéressantes sur la quinzaine. Après son coup d'éclat contre Wawrinka, le N. 4 mondial, il a trop mal servi et n'a pas été assez solide sur son revers, son point fort, pour déséquilibrer complètement un Djokovic déstabilisé par l'entame du match. Alors qu'il aurait fallu livrer un match parfait de bout en bout. Breaké au début de chaque set par un Serbe très réaliste sur ses premières occasions de prendre le service adverse dans chaque manche, le Français n'aura réussi à débreaker qu'une fois, pour pousser au tie-break du premier set le tenant du titre. Prenable mais solide sur les points qui comptent, celui-ci a alors tenu à distance son rival, qui n'a retrouvé qu'en fin de match la folie indispensable pour retarder l'échéance en sauvant deux balles de match. Plus résistant qu'à Roland-Garros quand "Nole" l'avait sèchement sorti en huitièmes, Gasquet, qui ne l'a plus battu depuis 2007, concède donc son 12e revers en 13 matches contre lui. Federer en pleine maîtrise Djoko disputera dimanche sa quatrième finale à Wimbledon, pour essayer d'y décrocher un neuvième sacre en Grand Chelem. Comme en 2014, il lui faudra pour cela repousser le N.2 mondial suisse, qui a littéralement écoeuré le N.3 Andy Murray (7-5, 7-5, 6-4). Servant le plomb, Federer a maintenu sous pression l'Ecossais, avant de lui couper l'herbe sous le pied à la fin des deux premiers sets. Breaké à chaque fois à 6-5 et frustré, le vainqueur 2013, chouchou du public, a fini par rendre les armes malgré une belle résistance. Comme souvent, le champion olympique s'est donc écrasé sur le vainqueur 2012 de Wimbledon qui a pris sa revanche sur gazon. Après sa 4e victoire d'affilée, il mène désormais 13-11 dans le duel. A 33 ans, Federer s'est même économisé et il faudra sûrement que Djokovic hausse d'un, voire plusieurs, crans son niveau alors qu'il s'est fait masser à plusieurs reprises son épaule gauche. "Il n'y a rien d'inquiétant, cela ira pour le prochain match", est-il pourtant convaincu.

