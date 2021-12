Londres (AFP). Wimbledon: Simon bat Berdych et accompagne Gasquet en quarts

Gilles Simon s'est qualifié pour la première fois pour les quarts de finale du tournoi de Wimbledon en surclassant lundi le Tchèque Tomas Berdych, N.6 mondial, en trois sets 6-3, 6-3, 6-2. Après la qualification de Richard Gasquet, il y aura donc deux Français à ce stade de la compétition où Simon, 13e mondial, affrontera le N.2 mondial, septuple vainqueur à Wimbledon et finaliste en 2014, le Suisse Roger Federer, ou l'Espagnol Roberto Bautista, 22e. C'est seulement la deuxième fois de sa carrière que Simon s'invite en quarts de finale en Grand Chelem. Le précédent datait de 2009 à l'Open d'Australie où il avait chuté en trois manches contre Rafael Nadal, alors N.1 et futur lauréat du tournoi. Il a réussi un véritable tour de force en s'imposant contre Berdych sans concéder de set et en moins de deux heures (1h56). Le Tchèque est un sérieux client, en particulier sur gazon où il avait atteint la finale de Wimbledon en 2010. Il avait écrasé le Français en deux petits sets (6-2, 6-1) lors de leur dernier précédent duel, en demi-finales à Rotterdam en février. Mais Simon qui l'avait déjà battu six fois (en dix confrontations) savait comment le manoeuvrer. Sur un court N.2 baigné de soleil, le Francilien a pris le Tchèque à la gorge tôt dans le match pour ne pas le laisser installer son jeu. Simon s'est évertué à rester solide en fond de court et à pas commettre le moins possible de fautes directes alors que Berdych les a multipliées (30 contre 11). Il est surtout resté impérial sur son service avec une seule balle de break à défendre.

