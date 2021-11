Utrecht (Pays-Bas) (AFP). Tour de France: départ de la 102e édition donné à Utrecht

L'Erythréen Daniel Teklehaimanot a ouvert la 102e édition du Tour de France en s'élançant en premier à l'assaut des 13,8 kilomètres du chrono d'ouverture, samedi à 14 heures (12h00 GMT) à Utrecht aux Pays-Bas. Sous une chaleur écrasante (35 degrés à l'ombre), le premier coureur érythréen de l'histoire de la Grande boucle est suivi par les 197 autres concurrents qui s'élancent de minute en minute. Vainqueur sortant, l'Italien Vincenzo Nibali doit partir en dernier à 17h17 (15h17 GMT). Le Suisse Fabian Cancellara, l'Allemand Tony Martin et le Néerlandais Tom Dumoulin sont les favoris de ce chrono d'ouverture, le seul contre-la-montre individuel de cette édition. L'un de ces trois rouleurs est pressenti pour enfiler le premier maillot jaune. Pour la victoire finale, au terme de 3.360 kilomètres qui mèneront le peloton jusqu'au Champs-Elysées le 26 juillet, quatre coureurs se partagent les pronostics: les deux derniers vainqueurs -l'Italien Vincenzo Nibali en 2014 et le Britannique Chris Froome en 2013-, le Colombien Nairo Quintana, deuxième voici deux ans, et l'Espagnol Alberto Contador, le coureur le plus titré de sa génération dans les grands tours. Le Néerlandais Lars Boom, dont la participation avait été remise en cause, vendredi, en raison d'un taux de cortisol trop bas, figure bien sur la liste des partants. Selon les règles du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC), auquel son équipe Astana appartient, ce problème justifiait une mise au repos. En revanche, le coureur était autorisé à prendre part à la course suivant les règles de l'Union cycliste internationale (UCI) basées sur le Code mondial antidopage. - Grande foule - L'équipe Astana n'ayant pas eu l'autorisation de remplacer son coureur par un autre, elle a décidé d'aligner Boom. "Lars Boom n'a enfreint aucune des règles de l'UCI ou de l'Agence mondiale antidopage (AMA)", a déclaré à l'AFP le président de l'UCI, Brian Cookson. Le sujet du cortisol et des corticoïdes a été renvoyé aux experts scientifiques de l'AMA et, à l'heure actuelle, ils n'ont fait aucune recommandation allant dans le sens d'un changement des règles", a ajouté Brian Cookson. Un très nombreux public a afflué dans les rues d'Utrecht, une ville de 350.000 habitants qui prévoit de doubler sa population pour l'occasion. Même le roi des Pays-Bas Willem-Alexander est attendu pour l'événement, dans sa ville de naissance. Le parcours concocté par le directeur du Tour Christian Prudhomme comporte une première semaine dans la plaine, riche de pièges entre les Pays-Bas et la Bretagne. Le second chapitre, montagneux dans les Pyrénées (trois journées) et les Alpes (quatre), s'adresse avant tout aux grimpeurs. Pour les grimpeurs, il faudra toutefois rejoindre Pau, le 14 juillet, en bonne position. Les favoris et les autres prétendants au podium, tel le jeune Français Thibaut Pinot (25 ans), l'ont tous répété: la première semaine est celle de tous les dangers, du stress maximal, à cause de l'enjeu. Le ministre français de l'Economie, Emmanuel Macron, présent à l'occasion du lancement de l'année économique concernant la France et les Pays-Bas, a assisté au coup d'envoi de la 102e édition de l'événement majeur du cyclisme mondial.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire