Huy (Belgique) (AFP). Tour de France: les pavés au menu avant les bêtises lors de la 4e étape

Les pavés sont au menu de la quatrième étape du Tour longue de 223,5 kilomètres, mardi, entre la ville belge de Seraing et Cambrai. Le premier des sept secteurs -pour un total de 13,3 km- est situé en Belgique (Km 103,5), bien avant le passage de la frontière à Havay (Km 137). A l'arrivée en France, six autres secteurs attendent les coureurs. La plupart de ces pavés sont empruntés par Paris-Roubaix dans la partie initiale. "Plusieurs secteurs en faux-plat montant réclament un peu moins de technique", relève le directeur de course Thierry Gouvenou. La sortie du dernier secteur est située au seuil des 10 derniers kilomètres, avant de rejoindre Cambrai, terme de la plus longue étape de cette 102e édition. La ville picarde (33.000 habitants), connue pour ses bêtises dont la recette est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, accueille le Tour pour la 3e fois, cinq ans après la dernière venue (départ d'étape). Départ de Seraing à 12h00 (lancé à 12h05), arrivée à Cambrai vers 17h24 (prévision à 42 km/h de moyenne).

