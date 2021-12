Huy (Belgique) (AFP). Tour de France: Froome déjà aux commandes

Le Britannique Chris Froome a pris les commandes du Tour de France, lundi, au sommet du mur de Huy, après la 3e étape gagnée par l'Espagnol Joaquim Rodriguez et marquée par une chute d'une grande violence pendant la course. Froome, deuxième de l'étape, a distancé ses adversaires directs dans le mur de Huy, une pente très raide comportant un passage de plus de 20 pour cent. A l'arrivée, dans un stade à ciel ouvert, le "Kenyan blanc", vainqueur du Tour 2013, a été devancé par le seul "Purito" Rodriguez mais a été classé dans le même temps. Froome a distancé de 11 secondes le vainqueur sortant du Tour, l'Italien Vincenzo Nibali, et le Colombien Nairo Quintana. L'Espagnol Alberto Contador, qui était dans la roue de Froome à mi-pente, a lâché 18 secondes. Le Français Thibaut Pinot, débordé dans l'avant-dernière côte, a franchi la ligne avec un retard supérieur à la minute et a reculé à près de trois minutes au classement général. Dans le mur, deux Français se sont mis en évidence. Alexis Vuillermoz a pris la troisième place, à 4 secondes de Rodriguez et Froome, Tony Gallopin la cinquième après avoir longtemps tenu le rythme du grimpeur catalan. Le porteur du maillot jaune, le Suisse Fabian Cancellara, a été blessé dans la chute survenue à 52 kilomètres de l'arrivée et a terminé attardé. Cette chute, en ligne droite, a concerné une bonne vingtaine de coureurs alors que le peloton était lancé à pleine vitesse. Quatre coureurs, le Néerlandais Tom Dumoulin, l'Australien Simon Gerrans, le Français William Bonnet et le Russe Dmitriy Kozonchuk, ont été contraints à l'abandon, les premiers enregistrés dans cette 102e édition. - Une maxi-chute - D'autres coureurs ont été également touchés (Matthews, Oss, Henderson et Vansummeren notamment) mais ont poursuivi la course. Les officiels ont très vite arrêté le peloton après ce "strike" géant. Plusieurs coureurs, notamment de l'équipe Sky, ont paru étonnés par cette neutralisation très rare dans l'histoire du Tour. "C'est seulement parce que les commissaires nous ont dit d'y aller dans un premier temps. Puis on nous a dit qu'il y avait une nouvelle neutralisation", a expliqué Froome pour désamorcer une polémique sur le comportement de son équipe. La course a été neutralisée durant une vingtaine de minutes jusqu'en haut de la côte de Bohissau (Km 109) escaladée à faible allure par le peloton reconstitué dans le sillage des voitures officielles. En 2010, le peloton avait de lui-même, à la demande de Cancellara, neutralisé la course dans l'étape menant à Spa (Belgique), suite à une série de chutes sur une route ultra-glissante. Après le nouveau départ, les équipes de Nibali et Contador ont tenté de surprendre Froome sans insister. Le Britannique, très présent dans le final, s'est montré le plus fort des favoris du Tour. Il s'est emparé de la première place du classement général provisoire, avec 1 seconde d'avance sur l'Allemand Tony Martin (privé du maillot jaune pour 6 centièmes de seconde exactement) et 13 secondes sur l'Américain Tejay Van Garderen. Froome, qui est âgé de 30 ans, a récupéré un maillot jaune qu'il a porté à 14 reprises en 2013. L'an passé, il avait été contraint à l'abandon dès la première semaine après plusieurs chutes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire