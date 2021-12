Seraing (Belgique) (AFP). Tour de France: 191 coureurs au départ de la 4e étape sous un ciel couvert

Cent quatre-vingt onze coureurs ont pris le départ de la quatrième étape du Tour de France sous un ciel couvert, à 12h05 (10h05 GMT) mardi à Seraing pour 223,5 kilomètres de course en direction du Cambrai en France. L'arrivée est estimée à 17h24 (15h24 GMT en tenant compte d'une moyenne de 42 km/h), au terme de ce qui est la plus longue étape du Tour, qui verra les coureurs franchir sept secteurs pavés. Le peloton a perdu sept éléments suite aux abandons de la veille en cours d'étape (Bonnet, Dumoulin, Gerrans, Kozontchuk) et au renoncement notamment de l'ancien porteur du maillot jaune, le Suisse Fabian Cancellara qui, souffrant de fissures aux vertèbres, n'a pas pris le départ. Le Sud-Africain Daryl Impey (fracture de la clavicule droite) et l'Allemand Andreas Schillinger ont également renoncé à s'aligner. Le Britannique Chris Froome, qui a endossé le maillot jaune lundi au sommet du Mur de Huy, entame la journée avec une seconde d'avance sur l'Allemand Tony Martin lequel espère pouvoir s'emparer de la tunique de leader au terme de la journée. Le premier des sept secteurs pavés -pour un total de 13,3 km- est situé en Belgique (km 103,5), bien avant le passage de la frontière à Havay (km 137). A l'arrivée en France, six autres secteurs pavés attendent les coureurs. La plupart de ces pavés sont empruntés par Paris-Roubaix dans la partie initiale. La sortie du dernier secteur est située au seuil des 10 derniers kilomètres, avant de rejoindre Cambrai. La ville picarde (33.000 habitants), connue pour ses friandises, les bêtises dont la recette est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, accueille le Tour pour la 3e fois, cinq ans après la dernière venue (départ d'étape).

