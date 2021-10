Milan (AFP). L'Italie cuit la pizza la plus longue de tous les temps: 1,5 km

L'Italie a battu samedi le record de la pizza la plus longue du monde avec une Margherita d'1,5 km de long, servie à l'Exposition universelle de Milan 2015, dont un des thèmes est l'alimentation. Le juge du Guinness des records, Lorenzo Veltri, a couronné l'Italie pour cette pizza longue de 1.595,45 mètres, qui a nécessité 1.500 kilos de tomates, une tonne et demie de mozzarella, des rivières d'huile d'olive extra-vierge, et une cuisson dans cinq fours différents. La fameuse pizza au basilic frais, créée en juin 1889 à Naples par le chef de la Pizzeria Brandi, Raffaele Esposito, en hommage à une visite de la reine Marguerite de Savoie, a été servie aux quelque 30.000 visiteurs de l'Expo assis à 800 tables. Le titre était précédemment détenu par l'Espagne, à qui 80 pizzaïolos venus de toute l'Italie l'ont arraché. Trois cent mètres de cette pizza des records ont été donnés à la Banque Alimentaire de Milan. Les amoureux de ce plat extrêmement populaire comptent sur ce record pour renforcer la candidature de la pizza au patrimoine mondial de l'Unesco: une pétition de soutien a déjà obtenu plus de 300.000 signatures.

