Charleston (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: l'auteur présumé de la tuerie raciste capturé et renvoyé à Charleston

Le jeune Blanc accusé d'avoir abattu neuf paroissiens noirs à Charleston dans une église emblématique de la lutte contre l'esclavage, a été incarcéré dans cette ville de Caroline du Sud, au lendemain d'une de ces tueries qui nourrissent les tensions raciales aux Etats-Unis. Dylann Roof, 21 ans, coupe au bol et visage d'adolescent, était sous les verrous vendredi à Charleston (sud-est) où il a été ramené par avion de Shelby, en Caroline du Nord. Il s'est rendu sans opposer de résistance durant un contrôle routier. Le jeune homme s'était joint aux fidèles de la plus vieille église noire de la ville, l'Emanuel African Methodist Episcopal Church, symbole de la lutte des Noirs américains pour leur émancipation de l'esclavage et la lutte pour leurs droits civiques, avant de tuer neuf d'entre eux. Le tireur avait déjà été arrêté ces derniers mois, accusé dans des affaires de drogue et d'avoir pénétré illégalement dans un centre commercial, selon les médias américains. L'horreur du crime de l'église et le symbolisme du lieu ont profondément marqué le pays et bouleversé Charleston, ville historique d'ordinaire paisible. C'est un nouveau coup dur pour la communauté noire aux Etats-Unis, éprouvée depuis l'été dernier par la mort de plusieurs hommes noirs désarmés tués par des policiers blancs. A Charleston, en début de soirée jeudi, plusieurs dizaines de jeunes, blancs et noirs, se sont rassemblés dans le calme devant l'église Emanuel, où la police n'était que discrètement présente. La ville devait organiser une prière en hommage aux neuf victimes vendredi à partir de 18h00 (00H00 GMT samedi). Contenant à peine sa colère et montrant sa frustration, Barack Obama s'est exprimé en début d'après-midi pour dénoncer des "meurtres insensés". "Nous devons admettre le fait que ce type de violence n'arrive pas dans d'autres pays développés", a déclaré M. Obama, appelant une nouvelle fois à un meilleur encadrement des ventes d'armes à feu. "Le fait que cela ait eu lieu dans une église noire soulève évidemment des questions sur une page sombre de notre histoire", a-t-il ajouté. "C'est un lieu sacré dans l'histoire de Charleston et dans l'histoire de l'Amérique". - Caractère raciste - Le caractère raciste du crime, lui, ne fait guère de doute. Présenté comme un ami du suspect, Dalton Tyler, 21 ans, a expliqué à ABC News que Roof soutenait l'idée d'un retour à la ségrégation et "voulait provoquer une guerre civile". Une survivante, Sylvia Johnson, a rapporté à CNN les propos lancés à l'une de ses victimes qui tentait de le raisonner : "Vous avez violé des femmes, et vous prenez le contrôle le pays. Je dois faire ce que j'ai à faire", a-t-il dit. Sur son profil Facebook, Dylann Roof apparaît vêtu d'un blouson sur lequel sont accrochés l'ancien drapeau de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, symbole du régime ségrégationniste, ainsi que celui de la Rhodésie (devenue Zimbabwe). Ces deux régimes sont très admirés aux Etats-Unis par les groupuscules qui promeuvent la suprématie des Blancs. La dirigeante locale du mouvement de défense des noirs NAACP, Dot Scott, a rapporté sur CNN qu'une victime aurait été épargnée pour pouvoir témoigner. "Sa vie a été épargnée parce que le tueur a dit: +Je ne vais pas te tuer () parce que je veux que tu puisses leur dire ce qui s'est passé+". Parmi les victimes figure le pasteur de la paroisse, Clementa Pinckney, grande figure de la communauté noire locale et élu démocrate du Sénat local. Huit autre personnes, deux hommes et six femmes, âgées de 26 à 87 ans, sont également mortes. "Il est évident que ces individus ont tous péri des suites de blessures par balles", a affirmé le médecin légiste, Rae Wooten, précisant qu'une des victimes était décédée à l'hôpital. "Le suspect est venu vers le groupe. Ils l'ont accepté pensant qu'il voulait se joindre à eux pour l'étude biblique. Et après être resté pendant un moment, il est devenu très agressif", a-t-elle poursuivi.

