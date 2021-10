Charleston (Etats-Unis) (AFP). Charleston: endeuillée, l'église dénonce la tuerie du diable

Larmes, chants et dénonciation du "Diable": l'église de Charleston, en Caroline du Sud, a réconforté dimanche ses paroissiens pour un premier service religieux depuis le massacre mercredi dans cette ville des Etats-Unis de neuf Noirs abattus par un jeune suprématiste blanc. Cette tuerie raciste, l'une des pires de l'histoire récente des Etats-Unis, a choqué une partie de l'Amérique et relancé les controverses tant sur les tensions raciales latentes que sur la législation des armes à feu ou encore sur le drapeau confédéré du Sud historique. Plusieurs centaines de personnes, blanches et noires, ont occupé pendant deux heures les bancs de l'Emanuel African Methodist Episcopal Church, la plus vieille église de la communauté noire de Charleston, lieu emblématique pour les droits civiques, et théâtre du bain de sang mercredi soir provoqué par le jeune Dylann Roof. Des centaines d'autres fidèles et badauds, principalement blancs, étaient aussi massés, faute de place, à l'extérieur de l'église, d'où ils pouvaient entendre, grâce à des hauts-parleurs, le long discours du pasteur John Gillison et les chants religieux. Une chorale de gospel a chanté plusieurs minutes face à une foule calme, parfois émue aux larmes. La cérémonie, très forte en émotions, a été retransmise pendant près de deux heures par les télévisions américaines. Le révérend Gillison a maintes fois fait référence, sans le nommer, à Dylann Roof, le tueur présumé de neufs paroissiens noirs, et qui a été inculpé et maintenu en détention. Mercredi, Dylann Roof, 21 ans, s'était introduit dans une soirée de lecture biblique de l'église avant d'ouvrir le feu. - Le diable est rentré - Les paroissiens "étaient dans la maison du seigneur, étudiant ses paroles, priant les uns avec les autres", a clamé le dignitaire religieux. "Mais le Diable est aussi rentré. Et il a sans aucun doute essayé de prendre le contrôle. Mais grâce à Dieu, alléluia () il ne pouvait pas contrôler vos fidèles. Et il ne pouvait pas s'emparer de votre église", s'est exclamé M. Gillison. Dans les églises américaines, la figure du Diable est une référence habituelle pour désigner le mal. "C'était très intense mais pacifique et joyeux", s'est enthousiasmée à la sortie de l'église Tanosha Bosier, 40 ans. "C'était émouvant et exaltant d'aider notre communauté à revenir à ce qu'elle était avant mercredi". Le pasteur de la paroisse, Clementa Pinckney a été tué mercredi soir, ainsi que deux hommes et six femmes, âgés de 26 à 87 ans. En mémoire aux victimes, les cloches d'une vingtaine d'églises à et autour de Charleston ont sonné, tout comme des dizaines d'autres aux Etats-Unis. Plusieurs milliers de personnes, pour la plupart des blancs habitant dans le secteur de Charleston, se sont ensuite rassemblées sur le pont Arthur Ravenel où elles se sont donné la main, formant un "pont de l'unité" entre Charleston et la banlieue cossue de Mount Pleasant. Les manifestants ont observé neuf minutes de silence - une pour chacune des victimes de la tuerie de mercredi. Samedi déjà, plusieurs manifestations avaient secoué la Caroline du Sud. Des milliers de personnes s'étaient regroupées à Columbia, capitale de l'Etat et siège du parlement local, devant lequel flotte toujours le drapeau confédéré, symbole controversé du sud esclavagiste des Etats-Unis, défait lors de la Guerre de sécession (1861-1865). Les manifestants étaient venus exiger le retrait de ce drapeau, qui n'avait pas été mis en berne en hommage aux victimes après la tuerie, contrairement au drapeau fédéral ou au drapeau de la Caroline du Sud.

