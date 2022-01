Washington (AFP). Massacre de Charleston: Dylann Roof inculpé au niveau fédéral de crimes racistes

Dylann Roof, l'auteur présumé du massacre de l'église de Charleston (sud-est des Etats-Unis) où neuf personnes noires sont mortes fin juin, a été inculpé de crimes racistes par les autorités fédérales, a annoncé mercredi la ministre de la Justice. Le jeune homme de 21 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité ou la peine de mort mais la ministre de la Justice Loretta Lynch n'a pas encore décidé si elle réclamerait la peine capitale dans cette affaire au terme d'un processus détaillé, a déclaré l'intéressée à la presse. Dylann Roof, s'affirmant partisan de la suprématie blanche, est accusé d'avoir abattu le 17 juin neuf paroissiens qui se trouvaient dans l'église historique Emanuel AME de Charleston, dans la pire tuerie raciste de l'histoire récente des Etats-Unis. Dans un manifeste posté sur un site qui lui a été attribué, il expliquait son geste par sa haine des Noirs, "stupides et violents". Dylann Roof, qui avait déjà été inculpé en Caroline du Sud pour neuf assassinats, avait planifié cette tuerie "plusieurs mois" auparavant, a révélé la ministre, lors d'une conférence de presse. Elle a précisé qu'il avait spécifiquement choisi l'église Emanuel, en raison de "sa grande notoriété" et de "sa signification historique en tant que plus vieille église noire du pays". Elle a ajouté que le jeune homme était poursuivi pour 33 chefs d'accusation, dont neuf meurtres et trois tentatives, en vertu de la loi sur les crimes motivés par la haine en fonction de la race ou de la religion. Il est inculpé en outre pour usage d'une arme dans ces crimes motivés par le racisme.

