Charleston (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: arrestation de l'auteur présumé de la tuerie dans une église noire

zUn jeune homme blanc de 21 ans, auteur présumé du meurtre à caractère raciste de neuf personnes mercredi dans une église de la communauté noire dans le sud des Etats-Unis, a été arrêté jeudi, selon la police. L'homme, suspecté d'avoir commis l'une des pires tueries motivée par la haine raciale depuis des années aux Etats-Unis, a été appréhendé à Shelby en Caroline du Nord en fin de matinée, a annoncé le chef de la police de Charleston, Gregory Mullen. Le suspect a été identifié comme Dylann Roof, habitant dans les environs de Columbia, la capitale de la Caroline du Sud, située à deux heures de route au nord-ouest de Charleston, où a eu lieu la fusillade, selon les autorités locales. "Il y a environ 30 minutes nous l'avons arrêté à Shelby en Caroline du nord" à un peu moins de 400 km du lieu de la tuerie, a déclaré M. Mullen visiblement soulagé, au cours d'une conférence de presse. Les cheveux coupés au bol, Roof apparaît sur son profil Facebook vêtu d'un blouson noir sur lequel sont accrochés l'ancien drapeau de l'Afrique du sud du temps de l'apartheid, symbole du régime ségrégationniste, ainsi que celui de l'ex-Rhodésie (devenue Zimbabwe). Ces deux régimes sont très admirés aux Etats-Unis par les suprémacistes, qui promeuvent la suprématie des Blancs. Le tueur présumé a déjà eu affaire à au moins deux reprises à la police, notamment pour trafic de drogue. Le président Barack Obama devait s'exprimer pour la première fois sur ce drame à 15H45 GMT à la Maison Blanche. Le suspect, "très dangereux", est "resté pendant près d'une heure avec le groupe" qui étudiait la bible dans l'église avant de tirer, avait précisé auparavant le chef de la police de Charleston. Des renforts de la police fédérale (FBI) et d'autres agences fédérales sont déjà impliqués dans l'enquête. L'enquête fédérale a été ouverte "en parallèle et en coopération" avec celle des autorités locales, a précisé le ministère de la Justice. La désignation de crime raciste permet d'activer des moyens fédéraux supplémentaires. La dirigeante locale du mouvement de défense des noirs NAACP, Dot Scott, a rapporté sur CNN qu'une victime aurait été épargnée par le tueur pour témoigner. "Sa vie a été épargnée parce que le tueur a dit 'je ne vais pas te tuer () parce que je veux que tu puisses leur dire ce qui s'est passé'". Le suspect présumé Dylann Roof a tué neuf personnes, trois hommes et six femmes. Parmi eux, le pasteur de la paroisse, Clementa Pinckney, grande figure de la communauté noire locale et élu démocrate du Sénat de l'Etat. "C'est une situation inacceptable pour n'importe quelle société. () Cette tragédie à laquelle nous sommes confrontés est indescriptible. Personne dans cette communauté n'oubliera cette nuit", a dit le chef de la police, la voix brisée par l'émotion. -"Voix marquante"- Un centre d'accueil pour les familles des victimes a été installé dans le centre de Charleston. La fusillade s'est produite vers 21H00 locales (01H00 GMT), a précisé la police, dans l'une des plus vieilles églises noires de la ville, l'Emanuel African Methodist Episcopal Church. Les éloges au pasteur Clementa Pinckney ne tarissaient pas jeudi.

