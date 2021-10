Sortir dans l'Orne : vendredi 12 juin

Tout ce week-end, ce sont les 2 jours de Ticheville organisés par le Comité des Fêtes. Au programme: vide-grenier, spectacle, élection de Miss Ticheville, soirée dansante, exposition, randonnées vélo et pédestre. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Ticheville pour profiter de toutes ces animations.



Demain, agissez contre les maladies rares. Rendez-vous au Mémorial de Montormel pour marcher au profit de l’association François AUPETIT, qui essaie de vaincre la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique. C'est ce samedi dès 9h30, c'est 5€ pour y participer.



Demain, dès 14h rendez-vous à la plaine des Sports d'Alençon pour un après-midi sportif organisé dans le cadre des 80 ans de la FSGT. Comptez 3€ la participation, c'est gratuit pour les licenciés FSGT.