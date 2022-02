Vimoutiers. Rendez-vous au Mémorial de Montormel durant tout l'été

Situé entre Chambois et Vimoutiers, le Mémorial de Coudehard – Montormel est situé au coeur de la poche de Falaise. C'est à l'emplacement même du mémorial que finit de s'effondrer, entre le 18 et le 22 août 1944, la puissante machine de guerre allemande déployée en Normandie. Montgomery devait appeler cette bataille "le commencement de la fin de la guerre". Témoignage des efforts de quatre nations alliées à vaincre un ennemi commun, le Mémorial propose une plongée inoubliable dans l'enfer de la bataille de Normandie. Sa découverte constitue une expérience émotionnelle et pédagogique d'une rare portée.

Des visites guidées sont organisées tous les jours.

Retrouvez toutes les infos ICI

Écoutez, M.Jonot, responsable du Mémorial :