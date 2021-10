Une journée riche en épreuves et en animations : des courses jeunes, des courses adultes (7 et 14 km), apéritif, dégustations d'huîtres, animations et remise des prix... C'est l'Enduro des Sables à Agon-Coutainville (Manche) ! Le tout en partenariat avec Tendance Ouest.

Inscriptions toujours possible

Les retardataires peuvent encore s'inscrire à partir de 9h, samedi 19 août 2017 (prix majoré, certificat médical ou licence compétition obligatoire), à l'Espace culturel d'Agon-Coutainville. Retrait des dossards au même endroit.

Départ de la course jeune à 11h, courses adulte à 12h.

Bonus audio. Réecoutez, Nicolas Pigasse, Président de l'Enduro des Sables :

36e Enduro des Sables Impossible de lire le son.

Pratique. Infos sur endurodessables.com