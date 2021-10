On démarre avec un rappel des principaux palmarès du Festival de Cannes, la palme d'or a été décernée au film The tree of Life de Terrence Malick. Un film avec Brad Pitt et Sean Penn actuallement visibles dans les salles.

Le Grand Prix est pour le film le Gamin au Vélo de Jean Pierre et Luc Dardenne mais arrive aussi ex-aequo le film Bir za man lar Ana do luda de Nuri Bilge Ceylan.

Le Prix du scénario est pour Joseph Cedar pour le film Hearat Shulayim.

Kirsten Dunst décroche la palme de l'interprétation feminine. Dans mélancolia de Lars Von Trier et Jean Dujardin s'est démarqué en remportant le prix d'interprétation masculine dans le film muet en noir et blanc The artist.



L'acteur Vin diesel à l'affiche en ce moment avec le film Fast and Furious vient de décrocher un rôle-titre dans le film The Machine. L'acteur renouera avec la comédie d'action.The Machine verra l'acteur endosser le rôle d'une arme de guerre robotique à l'apparence humaine. Après vingt années d'oubli, un jeune garçon réactive la machine, avant d'en devenir le plus proche ami, jusqu'à l'intervention du gouvernement. Le tournage du long métrage commencera à l'automne. MGM ambitionne de créer une saga en cas de succès.



La cinéaste française Emmanuelle Bercot mettra en scène un film à suspense autour de l'affaire du Médiator, inspiré du livre Médiator 150mg d'Irène Frachon. Le scandale sanitaire fera l'objet d'un thriller. Le personnage principal s'inspirera directement d'Irène Frachon, médecin ayant dénoncé les méfaits du médicament dès 2007. Le tournage aura lieu l'an prochain.