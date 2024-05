80e D-Day. Quatre films et séries à voir et revoir pour se plonger dans l'histoire

Le Débarquement de Normandie, au-delà de l'histoire, ce sont aussi des films et séries devenus cultes. Drame, action, comédie… Voici la liste des œuvres à voir et à revoir !

Le Mur de l'Atlantique

C'est le réalisateur Marcel Camus qui a eu l'idée, en 1970, de sortir une comédie sur le D-Day intitulée Le Mur de l'Atlantique. Interprété par un certain Bourvil, le personnage de Léon Duchemin rejoint malgré lui la Resistance après avoir involontairement volé les plans secrets du Mur de l'Atlantique. Un classique en France mais surtout la dernière apparition de Bourvil au cinéma, l'acteur étant décédé la même année que la sortie du film.

Le Jour le plus long

Réalisé par le Britannique Ken Annakin, les Américains Andrew Marton, Darryl F. Zanuck, Gerd Oswald et le Suisse Bernhard Wicki, Le Jour le plus long retrace chronologiquement le Débarquement allié en Normandie. Le film, sorti en 1962, s'inspire du livre homonyme de Cornelius Ryan et est à ce jour le seul long-métrage à avoir reconstitué le célèbre assaut de la Pointe du Hoc par les Rangers américains.

Frères d'armes (Band of Brothers)

Sortie en 2001, cette série de dix épisodes, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre de Stephen Ambrose, a rencontré un franc succès. Plusieurs épisodes racontent les aventures de la Easy Company, après les parachutages ratés au-dessus de la Normandie, la veille du 6 juin 1944.

Il faut sauver le soldat Ryan

On ne le présente plus. Ce chef-d'œuvre signé Steven Spielberg, qui fête ses 26 ans cette année, a obtenu onze oscars lors de la cérémonie de 1999. Avec Tom Hanks, Matt Damon ou encore Vin Diesel au casting, le film raconte l'épopée fictive de l'escouade menée par le capitaine Miller après le débarquement des forces alliées. Quelques jours après le D-Day, le soldat James Francis Ryan, parachuté dans le Cotentin, semble être le dernier survivant d'une fratrie de quatre. Le capitaine Miller est alors chargé de le trouver et de le ramener auprès de sa mère, s'il est encore en vie.