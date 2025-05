Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Grâce au projet Moteur, Louane Thiébaut, 20 ans, va monter les marches du festival de Cannes

Elle a seulement 20 ans et va monter les marches du festival de Cannes, jeudi 22 mai. Louane Thiebaut, de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, fait partie des lauréats du projet "Moteur !". Il récompense des jeunes de 14 à 22 ans qui réalisent des vidéos engagées sur des modèles qui les inspirent. Louane a choisi Victoire Dauxerre, une ancienne mannequin qui a lutté contre l'anorexie.

Comment avez-vous été amenée

à participer au projet "Moteur !" ?

"J'ai connu ce concours par les réseaux sociaux et je n'avais pas osé participer les autres années. Je suis étudiante en Sciences politiques donc la réalisation a été une grande découverte. Participer à ce concours m'a permis de me rendre compte qu'on peut faire du cinéma avec peu de chose."

Pourquoi avoir choisi Victoire Dauxerre ?

"C'est une ancienne mannequin qui est tombée dans l'anorexie et raconte sa descente aux enfers dans son livre Jamais assez maigre et son parcours pour en sortir. Je pense qu'il y a de plus en plus de troubles du comportement alimentaire chez les jeunes, en particulier des jeunes filles. Je me suis dit qu'il était important de mettre en lumière ce sujet."

Son histoire résonne-t-elle avec la vôtre ?

"J'ai décidé d'en parler parce que ma sœur a été anorexique des années. Des amies proches ont aussi été concernées. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai eu envie d'en parler pour que ça n'arrive pas à d'autres gens. Comme beaucoup de jeunes filles, on a un regard critique sur notre propre corps, parce que c'est véhiculé dans des images qu'on voit sur internet ou dans la mode. Moi, je me suis dit vite 'qu'est-ce que je veux faire de mon corps ?'. Je voulais exprimer des émotions à travers la danse et pas juste considérer le corps pour l'esthétique."

Qu'est-ce que ça fait de monter les marches du festival de Cannes ?

"En fait, je n'arrive pas encore à me dire qu'on va vraiment monter les marches. Mais je suis très contente de participer à cette expérience. J'ai un peu le trac, je n'ai pas envie de louper une marche. Mais j'ai hâte de rencontrer aussi les autres personnes qui ont participé à ce concours."