Sortir dans le Calvados : mardi 2 juin

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Qui c'est les plus forts» avec Alice Pol et Audrey Lamy. Un film réalisé par Charlotte De Turckheim. À Saint-Étienne, où il pleut beaucoup et où le football et ses pom-pom girls sont les seuls moyens de s'évader, Samantha, au chômage depuis la fermeture de l'usine locale, se bat pour conserver la garde de sa jeune soeur et pour arrondir les fins de mois difficiles. C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Vendredi et samedi, c'est la 2ème édition du Festival Comé'D-Day. Un festival d'humour proposé par l'association Barbe Rousse Comédie. L'occasion de découvrir 6 humoristes de la scène émergeante. Rendez-vous, vendredi et samedi, à 20h au El Camino à Caen. L'entrée est à 6€.



Samedi, participez au circuit vélo "D-Day Bike Tour" proposé dans le cadre de la Fête du Vélo. Un événement organisé en partenariat avec l'Union Cycliste de La Cambe. C'est gratuit, l'idéal est de venir avec son vélo de route ainsi que son casque.