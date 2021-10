Sortir dans l'Orne : lundi 11 mai

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Qui c'est les plus forts» avec Audrey Lamy. C'est l'histoire de Samantha, pom-pom girl, qui se bat pour conserver la garde de sa jeune soeur et pour arrondir les fins de mois difficiles. C'est ce lundi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



Kev Adams est en tournée en France et fait étape au Parc Anova d'Alençon ce jeudi soir. Il vient nous présenter son nouveau spectacle "Voilà Voilà" ponctué de sketches, de danse et d'un peu de magie. En plus de se produire dans l'Orne il revient au Zénith de Caen le jeudi 28 mai.



Tout ce week-end, c'est le 24ème Corso Fleuri organisé par le Comité des fêtes de Saint-Germain-du-Corbéïs. Au programme : une soirée repas spectacle, un feu d'artifice, une vente-exposition artisanale, une expo aéro-modélisme et un défilé de chars et fanfares.