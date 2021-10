Sortir dans la Manche : mardi 2 juin

Demain, venez à la ferme des sens à Hambye. C'est un après-midi d'animations et d'ateliers pour les enfants et les jeunes autour de la nature et du développement durable. Rendez-vous, ce mercredi, à l'Accueil de Loisirs de Hambye. C'est gratuit et ouvert à tous.



Jeudi, se tient au Cinémoviking de Saint-Lô, une grande vente aux enchères d'affiches de cinéma. Plusieurs affiches sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale seront présentées. A partir de 10€, offrez-vous une légende du cinéma. Les catalogues de la vente sont disponibles aux caisses du cinéma. Rendez-vous, ce jeudi, à partir de 18h30. Plus d'infos sur Cinémoviking



Dimanche, c'est la journée nationale de la pêche. A cette occasion, la flottante carentanaise organise une animation au canal des espagnols. Rendez-vous dimanche dès 8h au canal des espagnols. Des lots seront attribués à tous les participants.