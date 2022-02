Sortir dans la Manche : mardi 14 avril

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Les gorilles» avec Joey Starr et Manu Payet. Un film de Tristan Aurouet. Alfonso, agent blasé et brutal du Service de Protection des Hautes Personnalités, est obligé de faire équipe avec Walter, jeune recrue inexpérimentée, fasciné par le monde du show-biz. C'est ce mardi soir à 20h40 au Cinémoviking de Saint-Lô.



Le disquaire day est un événement national qui réunit les disquaires indépendants. A cette occasion, de nombreux vinyles de tous styles musicaux et d'époque sont édités en édition limitée collector. Retrouvez vos vinyles exclusifs ce samedi dès 10h à Planet R Saint-Lô, premiers arrivés, premiers servis.



Dimanche, c'est la 6ème édition du Bike and Run du Haras de Saint-Lô. Course classique de 18 km avec 2 équipiers et un vélo, course enfants et épreuve découverte de 9 km pour tous. Renseignements et inscriptions sur saintlo-triathlon.fr