Sortir dans la Manche : jeudi 29 janvier

Demain, au Cinémoviking de Saint-Lô, assistez à l'avant-première du film «Papa ou Maman» avec Marina Foïs et Laurent Lafitte. Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Une belle maison. De bons métiers. De beaux enfants. Mais aujourd'hui, ils divorcent. Et ils vont tout faire pour ne pas avoir la garde. C'est ce vendredi à 20h20.



Tous les ans, en février et mars, a lieu le festival du dessin animé au Neubourg. Au programme : des expositions sur le dessin animé mais aussi des projections au cinéma Le Viking. Rendez-vous sur leneubourg.fr pour en savoir plus et rendez-vous jusqu'au 8 février pour en profiter.



Samedi se tiendra à Tessy-sur-Vire le premier spectacle du nouveau théâtre. Après une année de travaux, la salle de spectacle est prête à accueillir le public. Assistez au spectacle «Contes pour enfants pas sages», c'est à 17h. Tarif plein à 6€ et c'est 3€ pour les enfants de plus de 3 ans et les étudiants. Réservation conseillée.