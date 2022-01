Sortir dans la Manche : lundi 6 avril

Aujourd'hui, participez à l'opération "Tous au pâquodrome" à l'hippodrome de la Glacerie. Elle se déroule de 12h à 16h30. Passez un bon moment, de joyeuses Pâques, en famille à l'hippodrome de la Glacerie ce lundi après-midi, avec évidemment les courses hippiques.



En ce lundi de Pâques, profitez-en pour amener vos enfants à la fête foraine de printemps sur la plage verte de Cherbourg-Octeville. Les manèges y sont installés jusqu'à dimanche.



Mercredi, un ciné filou goûter est proposé au Cinémoviking de Saint-Lô. Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni. Un programme de 5 courts-métrages rempli de douceur, de poésie et de philosophie pour les plus petits. C'est pour les enfants à partir de 3 ans. Plus d'infos sur cinemoviking.fr