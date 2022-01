Sortir dans la Manche : mardi 31 mars

Jeudi, au Cinémoviking de Saint-Lô, assistez au concert symphonique de Patrick Bruel sur la scène de l'Opéra de Paris. Il sera accompagné d'un orchestre symphonique de 47 musiciens. C'est ce jeudi à 20h. L'entrée est à 14€, réservation auprès de votre cinéma.



Tout ce week-end, Granville accueille la 3ème édition du salon de l'habitat. Vous pourrez y retrouver bon nombre de professionnels qui vous donneront toutes les clés pour vous permettre de trouver de bonnes idées et concrétiser tous vos projets en matière d’équipement, d’aménagement, de rénovation ou encore d’éco-construction. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h, place de la Fontaine Bedeau. L'entrée est gratuite.

Dimanche, la Mairie et l'Accueil de Loisirs de Jullouville organise "Mômes en fête". Une journée qui s'adresse aux enfants et à leurs parents avec au programme des activités manuelles, ludiques et multisports. Rendez-vous ce dimanche, de 10h à 18h à la salle des Mielles de Jullouville.