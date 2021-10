Olé, des tortillas !

Wrap d’agneau

Recette pour 8 wraps



Préparation : 10 mn

cuisson : 10 mn



2 tranches de gigot d’agneau

8 tortillas

Une moitié de brocoli émincée

60 g de fromage frais

2 cuillères à soupe de pain d’épices en chapelure

1 cuil. à soupe de persil haché

1 oignon rouge émincé

Huile d’olive

Sel et poivre



Poêler la viande avec un filet d’huile d’olive, environ 5 minutes suivant l’épaisseur, pour une cuisson rosée.

Assaisonner, saupoudrer de chapelure.

Poêler 2 à 3 minutes le brocoli (cuisson al dente) et l’oignon émincé avec un filet d’huile d’olive, assaisonner.



Émincer la viande finement, mélanger aux légumes.

Ajouter le persil haché.

Tartiner les tortillas avec le fromage frais, les farcir avec la préparation puis les rouler.

Les passer 3 minutes au four à 180°C (th. 6).



Astuce du chef

Remplacer les tortillas par une crêpe pour donner un côté breton !

L’été, remplacer le brocoli par un poivron rouge et de la roquette en accompagnement.