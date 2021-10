Paris (AFP). Equipe de France: avec Ntep mais sans Benzema

Paul-Georges Ntep (Rennes) est l'invité surprise de la liste de Didier Deschamps, qui doit en revanche se passer de Karim Benzema (Real Madrid), blessé, pour les deux derniers matches de la saison de l'équipe de France en amical contre la Belgique et l'Albanie en juin. . On n'arrête plus le Ntep-express Considéré depuis longtemps comme un espoir du football français, le joueur de 22 ans formé à Auxerre a cette saison gagné en constance et en volume de jeu. Il a joué 34 matches de L1 dont 28 comme titulaire avec le Stade Rennais avec 9 buts inscrits et 6 passes décisives. "Paul-Georges Ntep, c'est un joueur avec beaucoup de vitesse, qui évolue sur le côté, dans un registre différent des autres joueurs, avec une bonne marge de progression. Il a un profil et des caractéristiques différents des autres attaquants qui évoluent dans un registre axial", a commenté Deschamps. Le sélectionneur ouvre peu sa liste aux petits nouveaux, le Rennais aura une carte importante à jouer. "PG", comme l'appellent ses coéquipiers, cultive un côté chambreur, voire parfois caractériel, comme en témoigne l'accrochage avec le Marseillais Brice Dja Djédjé en Coupe de la Ligue, qui avait valu un carton rouge aux deux joueurs. "Je suis quelqu'un de très souriant, de très rigolo, qui adore déconner, précise l'intéressé. Après, c'est vrai que je suis un compétiteur. J'ai la rage quand je ne fais pas quelque chose de bien, quand les choses ne se passent pas bien. C'est juste ça". . Sans Benzema, ni Gignac L'absence de Karim Benzema est logique. Le joueur s'est blessé avec le Real Madrid et sa saison est terminée. André-Pierre Gignac, lui, n'a tout simplement pas été retenu alors qu'il trône en deuxième position du classement des buteurs de L1 (21) derrière l'intouchable Alexandre Lacazette (27). "DD" Gignac est donc le grand perdant de cette liste à un an de l'Euro-2016 (10 juin-10 juillet). En dehors du cas Benzema, les places en attaques sont donc pour l'heure occupées par les Lyonnais Lacazette et Nabil Fékir, Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Mathieu Valbuena (Dynamo Moscou) et donc, le joker Ntep. Gignac doit être amer, lui qui jouera son dernier match samedi au Vélodrome avec Marseille, avant, c'est un secret de Polichinelle, de s'envoler vers une autre destination, pour l'heure inconnue. . Avec Pogba et Evra, en dépit de la C1 Paul Pogba et Patrice Evra sont bien dans la liste, alors qu'ils joueront la finale de la Ligue des champions le 6 juin avec la Juventus, contre Barcelone à Berlin. Les deux hommes ne joueront donc pas contre la Belgique au Stade de France le 7 juin, mais seront à disposition pour le voyage en Albanie le 13 juin. "Ça n'a pas du tout été un choix difficile, a souligné Deschamps. Je considère que l'équipe de France est au-dessus de tout. C'est avec plaisir et joie qu'ils viendront pour le deuxième match contre l'Albanie". Le message est clair: Deschamps compte sur tous ses joueurs clé, même pour des matches sans grand relief. Priorité à la vie de groupe avec la perspective d'un long rassemblement en fin de saison à un an de l'Euro-2016. Les habitués de Clairefontaine découvriront à cette occasion le sens de la répartie de Ntep, qui avait lancé cette saison: "La seule chose que j'ai en commun avec Cristiano Ronaldo, c'est le numéro de maillot, le 7".

