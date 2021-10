Rennes (AFP). Amical: un duo Benzema-Lacazette contre l'Albanie

L'équipe de France débutera avec un duo inédit Benzema-Lacazette à la pointe de l'attaque contre l'Albanie en match amical, vendredi à Rennes. L'association entre ces deux joueurs en très grande forme, testée à huis-clos à l'entraînement mercredi et jeudi, était attendue. Le sélectionneur Didier Deschamps avait donné quelques indices dans ce sens en déclarant lundi à propos d'Alexandre Lacazette: "Seul en pointe, il n'a pas de repères. Mais avec un autre attaquant il bouge beaucoup. Il a des repères par rapport à une doublette. Son association avec un autre est facile". Le Lyonnais de 23 ans, meilleur buteur de Ligue 1 avec 11 réalisations, fêtera ainsi sa quatrième cape et surtout sa première titularisation et tentera de marquer des points en vue de l'Euro derrière l'intouchable Karim Benzema. Les Bleus évolueront en 4-4-2, Mathieu Valbuena devant être le milieu le plus offensif, en soutien des deux attaquants. Ses partenaires de l'entre-jeu seront Yohan Cabaye en sentinelle, Paul Pogba et Moussa Sissoko. En défense, la charnière centrale, particulièrement décimée par les blessures, sera composée de l'incontestable N.1 Raphaël Varane et de Mapou Yanga-Mbiwa, le seul rescapé dans son secteur de jeu avec le jeune Kurt Zouma, sur le banc au coup d'envoi. Les côtés seront occupés à droite par Christophe Jallet, préféré à Bacary Sagna, et à gauche par Lucas Digne. Enfin dans les cages, le capitaine Hugo Lloris sera aligné d'entrée après avoir manqué sur blessure (adducteurs) les deux rendez-vous précédents en octobre contre le Portugal (2-1) et en Arménie (3-0) où Steve Mandanda l'avait suppléé en bon numéro deux. La composition de l'équipe de France: France: Lloris - Jallet, Varane, Yanga Mbiwa, Digne - Sissoko, Cabaye, Valbuena, Pogba - Lacazette, Benzema Sélectionneur: Didier Deschamps (FRA)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire