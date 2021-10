Paris (AFP). Bleus et Bleues défaits: samedi noir pour le foot français

Le foot français a connu deux grosses désillusions avec les défaites des équipes nationales chez les hommes, face à l'Albanie en match amical (1-0), et chez les femmes en Coupe du monde contre la Colombie (2-0). Les revers sont à relativiser par leur caractère non décisif: les Bleus de Didier Deschamps disputaient un match amical puisqu'ils sont qualifiés d'office pour l'Euro-2016 en tant qu'équipe du pays organisateur, tandis que les Bleues de Philippe Bergeroo jouaient leur deuxième rencontre du premier tour, après une victoire contre l'Angleterre (1-0) et avant d'affronter le Mexique. N'empêche: ces deux défaites interviennent face à des nations peu huppées, et de manière concomitante, puisque la seconde période des garçons et la première des filles se déroulaient en même temps. Les Bleus ont cédé face à l'Albanie, modeste 51e au classement Fifa qui les avait déjà tenus en échec en novembre dernier à Rennes (1-1). Un superbe coup franc de Kaçe dans la lucarne juste avant la pause a eu raison de leurs espoirs d'achever la saison sur une bonne note. Au contraire, ils la terminent sur deux défaites, après celle, spectaculaire, infligée par la Belgique dimanche dernier au Stade de France (4-3). En 2015, en comptant le revers face au Brésil de Neymar en mars (3-1), ils se sont inclinés trois fois pour une seule victoire, en mars également contre le Danemark (2-0). - Grosse alerte - Les promesses d'une Coupe du monde 2014 réussie (élimination en quart de finale 1-0 par l'Allemagne bientôt titrée) et de succès de prestige face à l'Espagne double championne d'Europe (1-0) et au Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1) paraissent désormais de lointains souvenirs. A un an du tournoi continental organisé sur son sol, l'équipe de France paraît bien démunie, tant en défense (huit buts encaissés en quatre matches) qu'en attaque, avec une animation offensive qui peine ne serait-ce qu'à se créer des occasions. Chez les Bleues de Philippe Bergeroo, la défaite face à la Colombie, vainqueur sur des buts d'Andrade (19e) et Usme (90e+3), résulte d'un manque patent de réalisme et d'une domination stérile. Même si ce revers n'est pas rédhibitoire dans l'optique de la qualification pour les 8e de finale, elle résonne comme une grosse alerte dans le camp bleu. Les Colombiennes sont 28e au classement Fifa, alors que les Françaises sont sur le podium (3e) et surtout demi-finalistes des derniers Mondial (2011) et JO (2012). Il s'agit là de la première grosse surprise de cette Coupe du monde organisée au Canada, où les Françaises font figure de favori au même titre que l'Allemagne, les Etats-Unis ou le Japon tenant du titre.

