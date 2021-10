Montréal (AFP). Foot féminin: les Bleues qualifiées pour les JO 2016 de Rio

Après les garçons en 2014, ce sont les filles de l'équipe de France de football qui découvriront Rio et le Brésil l'année prochaine: les Françaises, assurées de finir parmi les trois meilleurs pays européens à la Coupe du Monde, se sont en effet qualifiées lundi pour les jeux Olympiques 2016. Interrogé par l'AFP, le sélectionneur des Bleues Philippe Bergeroo a immédiatement salué une "très, très bonne nouvelle, pour tout le monde". "Les trois objectifs qui avaient été fixés (participation au Mondial et aux JO, intégration des jeunes, ndlr) sont atteints", a-t-il ajouté. "On va aux JO mais on se reconcentre tout de suite sur notre quart de finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne. On a passé le message aux filles, elles sont très heureuses. C'est beaucoup de joie, mais encore une fois, il faut se reconcentrer très vite", a encore déclaré le sélectionneur. Alors que les Bleues sont en pleine préparation de leur choc face à l'Allemagne vendredi à Montréal, leur capitaine Wendie Renard a de son côté évoqué "une super nouvelle". "C'est une super nouvelle pour nous, on est très heureuses. On va faire de beaux rêves cette nuit. Le Brésil c'est le pays de la samba et du foot. C'est une compétition extraordinaire", a-t-elle dit à l'AFP. "On a regardé le match de l'Angleterre. On espérait que ça se termine comme ça et pour nous c'est du bonus. Ca fait un objectif atteint et ça nous retire une petite pression avant d'affronter l'Allemagne. On va vite se reconcentrer sur ce match", a-t-elle ajouté. "J'ai déjà eu la chance de participer aux Jeux une fois. Savoir qu'on va y aller une deuxième fois, avec les jeunes aussi, c'est vraiment chouette", a-t-elle encore déclaré. - Avec les filles du rugby - C'est en fait l'équipe d'Angleterre qui a donné un coup de main aux Bleues en battant la Norvège 2-1 lundi à Ottawa en 8e de finale du Mondial. Car l'Angleterre ne peut pas participer au tournoi olympique en tant que telle. Seule une sélection britannique peut le faire, comme cela avait été le cas en 2012 à Londres. L'expérience n'a pas été reconduite, du fait des réserves des fédérations galloise, nord-irlandaise et écossaise. L'élimination des Norvégiennes implique donc qu'il y aura au maximum trois équipes européennes en quarts de finale de la Coupe du Monde au Canada: la France, l'Allemagne et peut-être les Pays-Bas. En 2012 à Londres, les Françaises, actuellement troisièmes au classement mondial établi par la Fifa, avaient pris la 4e place du tournoi olympique, échouant face au Canada lors du match pour la médaille de bronze (1-0). Alors même qu'elles luttent au Canada pour essayer de décrocher un premier titre au niveau international, leur qualification pour Rio leur offre une deuxième chance d'aller chercher une médaille olympique. Elles y retrouveront les filles du rugby à 7 qui dimanche se sont elles aussi qualifiées pour Rio, où la discipline fera sa première apparition olympique.

