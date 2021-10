Rennes (AFP). Amical: France-Albanie, transformer les essais

Une défense new-look en raison de nombreuses blessures, un possible duo Benzema-Lacazette en attaque: Didier Deschamps va profiter du match amical contre l'Albanie pour tester différentes formules et élargir la palette de l'équipe de France dans l'optique de l'Euro-2016, vendredi à Rennes. Après avoir débuté leurs deux premiers stages post-Mondial par des oppositions de prestige contre l'Espagne (1-0) et le Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1), les Bleus vont cette fois se frotter à un adversaire au standing bien inférieur avant de boucler l'année par la réception de la Suède d'Ibrahimovic, mardi à Marseille. Mais la problématique reste la même pour le sélectionneur, maintenir une dynamique et ne pas dilapider l'héritage de ce bel été brésilien, qui a marqué la renaissance des Tricolores sur la scène internationale (quart de finale). Le Championnat d'Europe organisé à la maison est encore très loin, et toute la difficulté du technicien français est de garder intacte la motivation de ses troupes pour des rencontres sans enjeu. Cette tâche, aisée quand il s'agit d'affronter la Roja ou CR7 et sa bande, ne va pas forcément de soi à l'heure d'accueillir des nations de seconde zone comme l'Albanie, 48e au classement Fifa. Mais les Bleus ont désormais une image à défendre, et ce premier voyage en province sur la route de l'Euro ne peut être galvaudé ni négligé. La longue liste des défections ayant touché le clan français a toutefois singulièrement compliqué le travail de Deschamps, obligé de puiser dans le contingent des réservistes de la Coupe du monde pour élaborer son groupe. De quoi diminuer sensiblement l'intérêt de ce match, déjà peu emballant face aux modestes Albanais, et transformé en une vaste revue d'effectif. - Une occasion en or pour Lacazette - C'est surtout en défense, privée de tous ses cadres hormis Raphaël Varane, que "DD" va devoir bricoler. Mamadou Sakho (cuisse), Laurent Koscielny (tendon d'Achille), Jérémy Mathieu (mollet), Eliaquim Mangala (mollet) et Loïc Perrin (mollet), ont déclaré forfait. C'est sans doute le Romain Mapou Yanga Mbiwa (3 sélections), pas vu en bleu depuis le 11 septembre 2012, qui devrait épauler "Kaiser" Varane dans l'axe. Le prodige madrilène sera ainsi le seul rescapé du quatuor d'arrières titulaires durant le Mondial puisque les latéraux Patrice Evra (cuisse) et Mathieu Debuchy (cheville) sont également indisponibles. Difficile dans ces conditions de tirer de réels enseignements d'une partie disputée avec des seconds couteaux à l'avenir international incertain contre une équipe de faible niveau, même si les Albanais occupent la tête du groupe I des qualifications pour l'Euro-2016 après avoir notamment vaincu les Portugais sur leur sol (1-0). L'Albanie a surtout fait parler d'elle ces dernières semaines en raison des incidents qui ont émaillé son voyage en Serbie, le 14 octobre. Le survol d'un drone auquel était accroché un drapeau orné d'une carte de la "Grande Albanie" avait mis le feu aux poudres, provoquant une énorme bousculade suivie de scènes de pugilat entre joueurs et spectateurs. L'UEFA a attribué à la Serbie une victoire par 3-0 mais sans les 3 points du succès, lui infligeant aussi deux matches à huis clos. Pour égayer la soirée, il faudra surtout jeter un oeil sur le front offensif où Alexandre Lacazette tentera de profiter des absences d'Olivier Giroud (fracture du pied) et de Loïc Rémy (cuisse). Le meilleur attaquant et passeur de Ligue 1, qui sera sans doute associé à un Karim Benzema euphorique, n'a jamais brillé en trois apparitions en bleu, mais il ne doit pas laisser passer cette occasion en or à un an et demi du Championnat d'Europe. En voilà un pour qui ce match n'aura rien d'amical.

