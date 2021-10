Tendance Ouest en direct du festival Papillons de Nuit à St Laurent de Cuves

Dès aujourd'hui et durant 3 jours, Tendance Ouest, la 1ère radio indépendante de Normandie sera en direct de St Laurent de Cuves pour vous faire vivre le festival Papillons de Nuit. Au programme 31 concerts avec Yannick Noah, Christine & The Queens, Placebo, I AM, The Avener, Lauryn Hill...