Tendance Ouest lance son portail musical : Zikouest.com

Depuis le 28 Novembre, une toute nouvelle version de Zikouest.com a fait son apparition sur le Web. Zikouest.com décortique l'actualité musicale en Normandie via de nombreux articles, d'interviews, de vidéos et de photos.



Une autre fonctionnalité du site internet est très pratique : le répertoire musical normand. Celui-ci est dédié aux groupes, artistes, salles de concerts, bars, discothèques, studios d'enregistrement en Normandie.



Vous faites partie de cette liste, créez votre propre espace sur Zikouest.com. Ajoutez-y vos news, vos photos, vos vidéos, votre programmation ou vos dates de concerts et gérer vous-même votre espace. C'est très facile et très pratique.



Zikouest lancé par Tendance Ouest dispose également d'une chronique sur la Radio Tendance Ouest à 20h25 au quotidien. Les news de Zikouest seront diffusées sur les 9 fréquences de Tendance Ouest chaque jour.

A vous de jouer! Découvrez ce nouveau portail musical by Tendance Ouest : www.zikouest.com

Créez votre espace par ici : Cliquez-ici!