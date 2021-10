Philadelphie (Etats-Unis) (AFP). Déraillement à Philadelphie: 7 morts, le train roulait trop vite

Elus et enquêteurs ont commencé à plaidé mercredi pour l'installation de limiteurs de vitesse sur les chemins de fer américains au lendemain du déraillement d'un train à Philadelphie qui roulait trop vite et a fait 7 morts et plus de 200 blessés. "Si un tel système (de limiteurs de vitesse, NDLR) avait été installé sur cette section de la voie, l'accident ne se serait pas produit", a affirmé lors d'une conférence de presse un responsable du NTSB, l'agence fédérale d'enquête sur les accidents dans les transports, Robert Sumwalt. Mardi soir, le train 188 de la compagnie ferroviaire publique Amtrak qui reliait Washington à New York a pris un virage à 170 km/h, soit deux fois la vitesse autorisée, avant de freiner d'urgence et de dérailler, a raconté l'enquêteur. Or, la vitesse est limitée à 80 km/h dans cette courbe et, juste avant, à 112 km/h, selon l'Agence ferroviaire fédérale. "A approximativement 21H21 (01H21 GMT), alors que le train prenait un virage à gauche, tout l'attelage a déraillé. Quelques instants avant le déraillement, le conducteur () a procédé à un freinage d'urgence", a expliqué Robert Sumwalt. Le train transportait 243 personnes, dont de nombreux étrangers. Le système qui permet de limiter automatiquement la vitesse des trains, appelé "positive train control" ou "advanced civil speed enforcement", n'existait pas sur le tronçon où a déraillé le train, a indiqué l'enquêteur. Le Congrès a pourtant demandé que ce système soit installé sur les chemins de fer américains d'ici la fin de l'année, a-t-il rappelé. Cette "technologie peut sauver des vies", a estimé pour sa part la sénatrice démocrate Dianne Fenstein sur Twitter. "Nous ne pouvons pas nous permettre un report supplémentaire pour le mettre en place partout", a-t-elle fait valoir. Scott Lauman, 38 ans, qui vit non loin du lieu où s'est produit la catastrophe, a raconté à l'AFP qu'il prenait souvent le même train pour se rendre à New York mais qu'il "n'allait jamais à 160 km/h dans la ville" de Philadelphie. "C'est la partie la plus longue du trajet de traverser Philadelphie. Je ne comprends pas. J'espère juste que ce n'est pas de la négligence de la part du conducteur", a-t-il dit. - 'Comme une bombe' - Selon le maire de Philadelphie Michael Nutter, la boîte noire est en cours d'analyses et le conducteur du train a été interrogé par la police. Mais, selon certains médias, il aurait refusé de parler directement à la police. "Nous avons été victimes d'une tragédie", la pire en matière de déraillement depuis 50 ans, a déploré l'édile. Après le déraillement, "c'était comme si une bombe avait explosé, comme le 11-Septembre", a raconté Scott Lauman, qui s'attendait à un bilan plus lourd au vu des dégâts matériels qu'il a constatés. Depuis le toit d'un bâtiment industriel, des journalistes de l'AFP pouvaient voir à environ un kilomètre trois voitures couchées sur le bord de la voie, avec une grue déposant des équipements pour découper le métal enchevêtré. Six voitures et la locomotive ont déraillé, trois étaient couchées et l'une d'elle était complètement déformée. Sur les lieux du drame, Iwina Washington, 27 ans, a découvert un véritable film d'horreur. "Beaucoup de personnes sortaient (du train) comme des fous", avec du sang sur le visage, l'air abasourdi et perdu, a-t-elle raconté à l'AFP. Selon les enquêteurs, toutes les voitures du train sauf deux vont être transférées en lieu sûr pour être examinées. L'équipage et des passagers vont être aussi interrogés. Un centre d'accueil des familles des victimes a été installé sur place.

