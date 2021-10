Philadelphie (Etats-Unis) (AFP). Philadelphie: au moins 7 morts dans le déraillement d'un train en excès de vitesse

Le déraillement d'un train à Philadelphie, qui roulait à plus de 160 kilomètres par heure soit le double de la vitesse autorisée sur le tronçon, a fait au moins sept morts et plus de 200 blessés. Selon les enquêteurs du NTSB, l'agence fédérale d'enquête sur les accidents dans les transports, le train roulait à plus de 160 km/h en entrant dans une courbe et a déraillé. Or, la vitesse est limitée à 80 km/h dans ce virage et, juste avant, à 112 km/h, a précisé l'Agence ferroviaire fédérale. Le train de l'exploitant public Amtrak est sorti des rails mardi soir vers 21H30 (01H30 GMT mercredi) peu après avoir quitté la gare de la 30e rue à Philadelphie, à mi-parcours entre Washington et New York. Il transportait 243 personnes, dont de nombreux étrangers. Selon le maire de Philadelphie Michael Nutter, la boîte noire est en cours d'analyses et le conducteur du train, blessé, a été interrogé par la police. Mais, selon certains médias, il aurait refusé de parler directement à la police. "Nous avons été victimes d'une tragédie", la pire en matière de déraillement depuis 50 ans, a déploré l'édile, confirmant que "sept personnes sont décédées" dans l'accident. Le drame s'est produit dans un quartier pauvre du nord de la ville de Philadelphie, où les baraquements succèdent aux usines le long de la voie de chemin de fer. Iwina Washington, 27 ans, était sous le porche de sa maison avec son cousin Robert Ross, 28 ans, au moment de l'accident. Ils n'ont rien entendu mais vu une forte lumière. "Pendant une seconde on s'est crû en plein jour", a raconté Mme Washington mercredi à l'AFP. Rendus sur les lieux du drame, ils ont découvert un véritable film d'horreur. "Beaucoup de personnes sortaient (du train) comme des fous", avec du sang sur le visage, l'air abasourdi et perdu. Les autorités compilaient toujours la liste des passagers du train, dont certains n'avaient pas été localisés. Certains pourraient avoir manqué le train ou avoir quitté le site par eux-mêmes, a expliqué le maire. Un centre d'accueil des familles des victimes a été installé sur place. Depuis le toit d'un bâtiment industriel, des journalistes de l'AFP pouvaient voir à environ un kilomètre trois voitures couchées sur le bord de la voie, avec une grue déposant des équipements pour découper le métal enchevêtré. - Subventions réduites - Le médecin chef de l'hôpital Temple University Hospital de Philadelphie, Herbert Cushing, a précisé que son établissement soignait encore 23 personnes mercredi après-midi, dont huit dans un état critique. Mais il a dit ne pas s'attendre à de nouveau décès dans son hôpital, faisant part de son "étonnement" car la quasi-totalité des patients présentaient des fractures des côtes et peu de blessures à la tête. Ses services, qui n'ont pas traité d'enfants, ont soigné "beaucoup de personnes venant de l'étranger", a-t-il indiqué, citant l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, l'Inde et l'Albanie. Le train effectuait la liaison Washington-New York, une ligne extrêmement fréquentée mais à l'infrastructure vieillissante. Les maires démocrate de New York Bill de Blasio et républicain d'Oklahoma City Mick Cornett ont plaidé dans le New York Times pour une hausse "significative" des investissements pour les infrastructures de transports, tout comme le sénateur démocrate du New Jersey Robert Menendez. Mais la majorité républicaine au Congrès refuse les hausses de crédits réclamées par Barack Obama pour ces infrastructures, et propose même de réduire les subventions fédérales à Amtrak de 18% dans le budget 2016.

