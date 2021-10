Philadelphie (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: la vitesse en question dans le déraillement d'un train à Philadelphie

Le déraillement d'un train à Philadelphie, qui roulait à plus de 160 kilomètres par heure, a fait au moins sept morts et plus de 200 blessés. Selon les enquêteurs du NTSB (National Transportation Safety Board), le train roulait à 161 kilomètres par heure quand il a pris un tournant dans lequel il a déraillé. Or la vitesse serait limitée à cet endroit à 80 km/h, selon le Wall Street Journal qui cite l'agence ferroviaire fédérale (Federal railroad administration). Mais le maire de Philadelphie Michael Nutter a souhaité "ne pas spéculer" avant d'avoir "les informations exactes" permettant de déterminer les causes du déraillement, survenu mardi soir vers 21H30 (01H30 GMT mercredi) peu après qu'il eut quitté la gare de la 30e rue à Philadelphie, ville située à mi-parcours entre Washington et New York. Selon le maire, la boîte noire a été retrouvée et le conducteur du train, blessé, a été interrogé par la police. Mais, selon certains médias dont CBS, il aurait refusé de parler directement à la police. "Nous avons été victimes d'une tragédie", la pire en matière de déraillement depuis 50 ans, a déploré l'édile, confirmant que "sept personnes sont décédées" dans l'accident. Le drame s'est produit dans un quartier pauvre du nord de la ville de Philadelphie, où les baraquements succèdent aux usines le long de la voie de chemin de fer. Iwina Washington, 27 ans, était sous le porche de sa maison avec son cousin Robert Ross, 28 ans, quand l'accident s'est produit. Ils n'ont rien entendu mais vu une forte lumière. "Pendant une seconde on s'est crû en plein jour", a raconté mercredi à l'AFP Mme Washington. En se rendant sur les lieux du drame, ils ont découvert un film d'horreur. "Beaucoup de personnes sortaient (du train) comme des fous", avec du sang sur le visage, l'air abasourdi et perdu. "Ca ressemblait un épisode de +The Walking Dead+" (le mort-vivant). Les autorités compilent toujours la liste des passagers du train, dont certains n'ont pas été encore localisés. Certains pourraient avoir manqué le train ou ont peut-être quitté les lieux de l'accident par eux-mêmes, a expliqué le maire. Les secours ont diffusé un numéro de téléphone pour que les personnes manquant à l'appel puissent se manifester, et un centre d'accueil des familles des victimes a été installé sur place, a indiqué une responsable des opérations d'urgence de Philadelphie, Samantha Phillips. Depuis le toit d'un bâtiment industriel, des journalistes de l'AFP pouvaient voir à environ 1 kilomètre trois wagons couchés sortis de la voie, avec une grue qui essayait de déposer des équipements pour découper le métal enchevêtré. - Subventions réduites - Huit des blessés sont dans un état critique. La plupart des blessés souffrent de fractures, bras, jambes, et côtes, a précisé un médecin de l'hôpital Temple University Hospital de Philadelphie, Herbert Cushing, racontant que les blessés lui avaient décrit des scènes de chaos, des passagers tombant les uns sur les autres après le déraillement, notamment dans les dernières voitures du train. Le train effectuait la liaison Washington-New York, une ligne extrêmement fréquentée mais à l'infrastructure vieillissante. Il a déraillé à proximité d'un virage. Les maires démocrate de New York Bill de Blasio et républicain d'Oklahoma City Mick Cornett ont plaidé dans le New York Times pour une hausse "significative" des investissements pour les infrastructures de transports, comme le sénateur démocrate du New Jersey Robert Menendez. Mais au Congrès, la majorité républicaine refuse les hausses de crédits réclamés par Barack Obama pour ces infrastructures, et propose ainsi de réduire les subventions fédérales à Amtrak de 18% dans le budget 2016 par rapport à 2015. Le président Barack Obama a fait part de son immense tristesse, saluant le travail des secours "qui travaillent sans relâche pour sauver des vies".

