Tribunal de Rouen : octogénaire escroquée de 900 000 euros, le procès renvoyé

Le procès tant attendu n'aura donc pas lieu. Enfin, pas tout de suite. Suspectées d'avoir abusé de la faiblesse d'une octogénaire fortunée de Mont-Saint-Aignan entre 2010 et 2013, pour un montant total estimé à 900 000€, les deux soeurs auxiliaires de vie ne repasseront à la barre du tribunal qu'en novembre 2015.

En cause : l'absence au dossier du rapport de l'expert-psychiatre. Pourtant, l'expertise psychiatrique, qui doit servir à juger l'état de faiblesse et la faculté de discernement de la victime, a été réalisée en mai 2014. Un an plus tard, après de multiples relances, le rapport n'est toujours pas arrivé.

Le tribunal correctionnel a décidé du renvoi du procès au vendredi 13 novembre 2015.