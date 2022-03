Paris (AFP). Séisme au Népal: trois morts et sept disparus français

Trois ressortissants français sont morts dans le séisme qui a ravagé le Népal le 25 avril et sept sont portés disparus, selon un nouveau bilan publié dimanche par le Quai d'Orsay. "A ce stade, trois ressortissants français sont décédés et sept présumés disparus", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Romain Nadal. "Nous sommes toujours sans nouvelles de 79 personnes", a-t-il aussi indiqué. "Les opérations pour extraire nos ressortissants en montagne continuent, en liaison avec les autorités népalaises", a ajouté Romain Nadal. "Six Français ont pu être récupérés ce matin par hélicoptère dans la région de Manaslu", dans le centre-nord du Népal. Selon les autorités népalaises, le bilan provisoire du tremblement de terre s?élève dimanche matin à plus de 7.000 morts et 14.000 blessés. Le ministre des Finances Ram Sharan Mahat a estimé que "le bilan humain définitif sera beaucoup plus élevé" car "il reste des villages que nous n'avons pas encore pu atteindre, mais où nous savons que toutes les maisons ont été détruites". "Les répliques sont incessantes", a-t-il aussi souligné. Dimanche les sauveteurs ont récupéré une cinquantaine de corps, dont ceux de six touristes étrangers, dans la zone de Langtang, une région populaire de trekking.

