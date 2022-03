Milan (AFP). Séisme au Népal: 159 Français toujours recherchés, selon Fabius

Au Népal, 159 ressortissants français étaient "toujours recherchés" vendredi matin, six jours après le séisme qui a fait plus de 6.000 morts autour de Katmandou et dans l'Everest, a annoncé à l'AFP le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. "Deux vols d?hélicoptères ont pu localiser une trentaine de ressortissants français", a ajouté M. Fabius, qui s'exprimait en marge de l'inauguration du pavillon français à l'Exposition universelle de Milan.

