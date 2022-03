Paris (AFP). Séisme au Népal: un Français présumé disparu outre les trois morts

Un Français est présumé disparu dans le séisme au Népal, son cas s'ajoutant à celui des trois morts confirmés, et d'autres victimes françaises sont à craindre, a annoncé le Quai d'Orsay samedi matin. Le porte-parole a indiqué que l'on restait "toujours sans nouvelle de 135 de nos compatriotes. A ce stade, trois ressortissants français sont décédés, un quatrième présumé disparu". "Il est malheureusement à craindre que le nombre de victimes françaises s'accroisse", a averti le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Romain Nadal dans un communiqué, "le bâtiment hébergeant un groupe de six Français présents dans le Langtang ayant été emporté par un éboulement". Le Langtang, situé près de la frontière tibétaine, est très prisé des trekkeurs parmi lesquels de nombreux Français. Le séisme de magnitude 7,8 qui a ravagé le Népal le 25 avril a fait 6.621 morts et 14.023 blessés, selon un dernier bilan des autorités qui ne croient plus dans la possibilité de retrouver des survivants dans les décombres. "De nombreux Français, localisés, demeurent bloqués dans des villages et hameaux peu accessibles, situés à une altitude variant entre 3000 et 6000 m", a précisé Romain Nadal. "Tout est mis en ?uvre pour les extraire, en liaison avec les autorités népalaises. Cinq Français ont pu être récupérés ce matin". "D'autres rotations sont en cours dans la vallée du Manaslu" (centre-nord) "où 13 Français sont bloqués dans plusieurs villages", a-t-il encore indiqué, précisant que "des négociations sont engagées pour obtenir des vols militaires dimanche".

