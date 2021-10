Paris (AFP). Népal: dix Français tués dans le séisme, selon le Quai d'Orsay

Dix Français ont été tués dans le séisme du 25 avril au Népal, qui a fait au total plus de 7.800 morts, a déclaré lundi le ministère des Affaires étrangères. "S'agissant de nos ressortissants, dix d'entre eux ont péri dans cette catastrophe, deux à Katmandou, huit dans la vallée du Langtang", réputée pour le trekking et proche de l'épicentre du tremblement de terre, a annoncé un porte-parole du ministère lors d'un point de presse électronique. Le précédent bilan du Quai d'Orsay, mercredi dernier, faisait état de quatre morts et neuf disparus parmi les ressortissants français. "Les recherches effectuées, ainsi que les recoupements d'informations effectués conjointement par notre ambassade à Katmandou et par le centre de crise et de soutien ont permis de dissiper les inquiétudes sur les cas signalés depuis le séisme", a ajouté le porte-parole, en précisant que plus de 3.000 Français avaient été localisés sains et saufs. Le séisme qui a ravagé le Népal est le plus meurtrier qu'a connu ce pays depuis 80 ans. Le dernier bilan des autorités népalaises est de 7.802 morts et plus de 16.000 blessés.

