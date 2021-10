Ce dimanche soir, place aux Oscars !

Parmi lesquels deux grands favoris, Le Discours d'un roi de Tom Hooper et Black Swan de Darren Aronofsky, acclamés par la critique. En termes de nominations, le biopic sur Georges VI (douze citations), le western des frères Coen, True Grit (dix citations), le film sur Facebook, The Social Network, et Inception (huit citations chacun), arrivent en tête.

Meilleur film

127 heures de Danny Boyle

Black Swan de Darren Aronofsky

Le Discours d'un roi de Tom Hooper

Fighter de David O. Russell

Inception de Christopher Nolan

The Social Network de David Fincher

Toy Story 3 de Lee Unkrich

Tout va bien ! (The Kids Are All Right) de Lisa Cholodenko

True Grit de Joel et Ethan Coen

Winter's Bone de Debra Granik

Meilleur réalisateur

Darren Aronofsky pour Black Swan

David Fincher pour The Social Network

Tom Hooper pour Le Discours d'un roi

David O. Russell pour Fighter

Joel et Ethan Coen pour True Grit

Meilleure actrice

Annette Bening dans Tout va bien ! (The Kids Are All Right)

Nicole Kidman dans Rabbit Hole

Jennifer Lawrence dans Winter's Bone

Natalie Portman dans Black Swan

Michelle Williams dans Blue Valentine

Meilleur acteur

Javier Bardem dans Biutiful

Jeff Bridges dans True Grit

Jesse Eisenberg dans The Social Network

Colin Firth dans Le Discours d'un roi

James Franco dans 127 heures

Meilleure actrice dans un second rôle

Amy Adams dans Fighter

Helena Bonham Carter dans Le Discours d'un roi

Melissa Leo dans Fighter

Hailee Steinfeld dans True Grit

Jackie Weaver dans Animal Kingdom

Meilleur acteur dans un second rôle

Christian Bale dans Fighter

John Hawkes dans Winter's Bone

Jeremy Renner dans The Town

Mark Ruffalo dans Tout va bien ! (The Kids Are All Right)

Geoffrey Rush dans Le Discours d'un roi

Meilleur scénario adapté

127 Heures

The Social Network

Toy Story 3

True Grit

Winter's Bone

Meilleur scénario original

Another Year

Le Discours d'un roi

Fighter

Inception

Tout va bien ! (The Kids Are All Right)

Meilleur film d'animation

Dragons

L'Illusionniste

Toy Story 3

Meilleur film en langue étrangère

Canine de Yorgos Lanthimos (Grèce)

Biutiful d'Alejandro González Iñárritu (Mexique)

Hors-la-loi de Rachid Bouchareb (Algérie)

Incendies de Denis Villeneuve (Canada)

Revenge de Susanne Bier (Danemark)

Meilleur documentaire

Faites le mur ! de Banksy

Gasland de Josh Fox

Inside Job de Charles Ferguson

Restrepo de Tim Hetherington et Sebastian Junger

Waste Land de Lucy Walker et Karen Harley

Meilleure musique

Alexandre Desplat pour Le Discours d'un roi

John Powell pour Dragons

A.R. Rahman pour 127 heures

Trent Reznor et Atticus Ross pour The Social Network

Hans Zimmer pour Inception

Meilleure chanson

Coming Home dans Country Strong

I See the Light dans Raiponce

If I Rise dans 127 heures

We Belong Together dans Toy Story 3

Meilleure photographie

Matthew Libatique, Black Swan

Wally Pfister, Inception

Danny Cohen, Le Discours d'un roi

Jeff Cronenweth, The Social Network

Roger Deakins, True Grit

Meilleurs décors

Alice au pays des merveilles

Le Discours d'un roi

Harry Potter et les Reliques de la mort - partie 1

Inception

True Grit

Meilleur montage

127 heures

Black Swan

Le Discours d'un roi

Fighter

The Social Network

Meilleur mixage sonore

Le Discours d'un roi

Inception

Salt

The Social Network

True Grit

Meilleur montage sonore

Inception

Toy Story 3

Tron : l'héritage

True Grit

Unstoppable

Meilleurs effets visuels

Alice au pays des merveilles

Au-delà

Harry Potter et les Reliques de la mort - partie 1

Inception

Iron Man 2

Meilleur maquillage

Barney's Version

Les Chemins de la liberté

Wolfman

Meilleurs costumes

Alice au pays des merveilles

Amore

Le Discours d'un roi

The Tempest

True Grit

Meilleur court métrage

The Confession

The Crush

God of Love

Na Wewe

Wish 143

Meilleur court métrage documentaire

Killing in the Name

Poster Girl

Strangers No More

Sun Come Up

The Warriors of Qiugang

Meilleur court métrage animé

Day & Night

The Gruffalo

Let's Pollute

The Lost Thing

Madagascar, carnet de voyage

