Natalie Portman et Benjamin Millepied s'installent à Paris

Précoce ? Hyperactif ? Ce brun gracile à la perpétuelle barbe de trois jours confie simplement qu'il a commencé à chorégraphier "très petit", par "désir créatif de mouvement", comme "un enfant qui a envie de peindre".

"C'est grâce à West Side Story que ma maman a choisi la danse", confiait-il dans une récente interview. La passion de cette mère professeure de danse contemporaine n'est sans doute pas pour rien dans le départ du jeune élève du Conservatoire national de Lyon pour New York à seulement 15 ans, pour étudier à la prestigieuse école du New York City Ballet.

Et c'est Jerome Robbins, le chorégraphe de West Side Story, qui le distingue parmi les élèves et lui donne son premier rôle. Nommé danseur étoile ("principal dancer") au New York City Ballet en 2002, il interprète les grands ballets de George Balanchine, Jerome Robbins, Peter Martins, mais aussi des créations plus contemporaines comme "La Stravaganza" d'Angelin Prejlocaj.

Tout en continuant de danser les premiers rôles, il démarre une carrière de chorégraphe avec "Triple Duet" en 2002. En dix ans, il a signé plus d'une vingtaine de pièces, y compris pour l'Opéra de Paris, où il crée "Amoveo" (2006) avec les étoiles Nicolas Le Riche et Aurélie Dupont, et "Triade" (2008) avec notamment Marie-Agnès Gillot.

Tout s'accélère en 2009 lorsque Benjamin Millepied est engagé comme consultant chorégraphe et acteur sur le film "Black Swan" de Darren Aronofsky. Il rencontre sur le film Natalie Portman, avec qui il a un petit garçon, et qu'il épouse le 4 août 2012 sur la côte de Big Sur en Californie.

Benjamin Millepied bascule alors de la côte Est à la côte Ouest des Etats-Unis, où il lance sa propre compagnie, "L.A. Dance Project", à Los Angeles.

Un laboratoire destiné à être "à la fois une compagnie et un lieu de dialogue entre artistes, avec le compositeur Nico Muhly et le peintre abstrait Christopher Wool", avait-il confié à l'AFP lors d'un passage à Lyon en décembre 2011 pour deux de ses oeuvres à l'Opéra de Lyon.

Formé à la danse classique et africaine par sa mère, au Sénégal puis à Bordeaux, entré à 13 ans au Conservatoire de Lyon, il s'imprègne tôt "de rythmiques variées", mêlant "rigidité de la danse classique et liberté de la danse africaine", mais aussi "de musique contemporaine et de jazz".

Il n'a cessé de chercher d'autres voies d'expression, s'entourant d'artistes, du monde de l'audiovisuel aux arts plastiques, faisant sortir la danse de ses frontières, redéfinissant la notion même de collaboration artistique.

"J'aime surtout la fluidité et la liberté de mouvement, trouver quelque chose de jouissif pour l'interprète", décrypte l'artiste, en quête d'une écriture "plus personnelle", "plus humaine et lyrique".

Sa notoriété croissante, depuis qu'il a chorégraphié les parties dansées de "Black Swan" et partage la vie d'une star, lui ouvre des supports nouveaux: la publicité (Yves Saint-Laurent et Air France) et le cinéma, avec plusieurs courts-métrages et des projets de long-métrage.

La jeune compagnie "L.A. Dance Project" tourne déjà dans le monde entier, de Los Angeles et Bordeaux (Novart 2012) à Paris en mai prochain. Le futur directeur de la danse de l'Opéra de Paris, qui prendra ses fonctions en octobre 2014, devra jongler entre Paris et Los Angeles, ses nouvelles fonctions et ses aventures artistiques.