Natalie Portman au sommet de son art !

L'actrice israélo-américaine fêtera ses 30 ans en juin prochain, en 17 ans de carrière depuis Léon de Luc Besson, plus de 30 films avec les plus grands Woody Allen, Tim Burton, Michael Mann ou encore George Lucas.

Elle a reçu de nombreux prix ces dix dernières années comme le Golden Globes de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Closer, entre adultes consentants", enfin Black Swan (à l'affiche actuellement en France) lui permet de gagner plus de 20 prix dont le Golden Globes, le Screen Actor Guild Awards et le Bafta Awards de meilleure actrice.

Black Swan restera définitivement un tournant dans sa vie, elle est la grande favorite pour les Oscars ce dimanche à Los Angeles, c'est aussi sur ce film qu'elle rencontre son compagnon et père de son futur enfant le français Benjamin Millepied, danseur et chorégraphe sur Black Swan.

Avant de se retirer pour quelques mois pour terminer sa grossesse, Natalie Portman sera à l'affiche du dernier film de Andy & Larry Wachowski "Cloud Atlas", "Your Highness" de David Gordon Green, mais aussi le très attendu "Thor" de Kenneth Branagh, l'adaptation des aventures du héros de Marvel.

Pour la première fois, Natalie Portman prête également son image à une marque de luxe pour la publicité du parfum Miss Dior Chérie.