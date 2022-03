Aujourd'hui je vais vous parler du film « Black Swan » avec Natalie Portman et Vincent Cassel .



Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que dirige l’ambigu Thomas. Et même si la gloire semble proche, le travail doit être sans relâche pour conserver la tête d'affiche.



Si l'on s'est renseigné un minimum sur le film avant de rentrer dans la salle, on sait que Natalie Portman est époustouflante puisqu'elle a reçu plusieurs récompenses pour son jeu et on sait que ce film est basé sur la danse mais que c'est aussi un thriller psychologique.

Alors lorsque le film débute et que l'on trouve le temps long, on se dit que c'est normal, l'action n'étant pas le point fort de l'intrigue. Et on fait bien d'être patient car le déclic se produit. Au bout d'un moment le réalisateur réussit à nous happer dans l'histoire. La folie du personnage principal nous envahit. On ne fait plus la différence entre fantasme et réalité, entre la vie et les rêves. La schizophrénie nous gagne nous aussi. Est elle victime d'un complot ou bien la pression lui fait perdre ses repères? Seule la fin du film nous permet de répondre à cette question.

Entre deux, la métamorphose de la danseuse fragile en artiste torturée occupe tous nos sens, entre répulsion et fascination. Certains scènes choquent et dégoutent mais illustrent bien la descente aux enfers de Nina. Outre une réalisation impeccable, le travail des acteurs est incroyable. Vincent Cassel est parfait en chorégraphe exigeant et implacable, son charisme est visible. Et Natalie Portman est époustouflante, quand on sait qu'aucune doublure n'a été nécessaire pour les nombreuses scènes de ballet qu'elle a joué. C'est elle qui, avec un entrainement quotidien de 5h pendant 10 mois, a dansé ce lac des cygnes. Elle retranscrit aussi très bien son chemin vers la folie, entre ce rôle qui l'obsède et sa mère qui l'étouffe.

Il serait donc bien dommage de passer à côté de ce film, qui hante encore l'esprit plusieurs heures après son visionnage.

Black Swan, un film qui ne laisse pas indemne, à voir depuis mercredi au cinéma.