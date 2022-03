20ème foire aux bulots de Pirou

Vendredi soir, rendez-vous à 20h30 pour un loto sous le chapiteau chauffé avec 3000€ de lots.

Samedi et dimanche, ce sont de nombreuses animations qui vous sont proposées. Retrouvez les profuits de la mer et du terroir, mais allez aussi visiter l'expostion qui retrace la vie des pêcheurs ou écoutez des concerts. Il y aura aussi des ateliers cuisine et une soirée repas musicale.

Rendez-vous vendredi dès 20h30, samedi et dimanche dès 9h. Entrée gratuite, parking à 2€. Le programme complet est sur www.ville-pirou.fr

Ecoutez Noëlle Leforestier, maire de Pirou, nosu présenter cette édition anniversaire: