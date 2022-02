Le nouvel album de Blur en écoute en avant-première

C'est le lundi 27 avril que le groupe britannique Blur sortira son 8ème album intitulé The Magic Whip, le digne succeseur de Think Tank qui commençait à se faire vieux (2003). Après avoir envoyé le single "Go Out" aux radios c'est tout le tracklisting qui est disponible en écoute en cliquant ici.

Un plaisir auditif ou Damon Albarn, Graham Coxon et toute la bande se retrouve au complet, comme à l'époque sur fond de pop décomplexée. Blur c'est également une date en France cette année, le 15 juin prochain au Zénith de Paris.