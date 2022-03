Dance on Broadway bientôt sur Wii

La version PlayStation 3 inclura 25 morceaux sur lesquels les joueurs pourront chanter et danser, parmi lesquels certains classiques qui figuraient déjà au programme de la version Wii du jeu, comme "Time Warp", "You Can't Stop The Beat" ou encore "Let The Sunshine In".

Il y a également de nouveaux titres, comme "There's No Business Like Show Business", et "Out Tonight".

Le jeu Dance on Broadway doit sortir le 15 mars en Amérique du Nord (le 18 mars en Europe), et ce sera le premier titre de la série Just Dance a apparaître sur une autre console de salon que la Wii.

Un autre titre de danse de la série Just Dance, Michael Jackson: The Experience, édité également par Ubisoft, doit être adapté pour la PS3 et à la Xbox 360 à partir du mois d'avril.

En attendant, Kylie Minogue a choisi le jeu Kinect (Xbox 360) Dance Central comme sponsor de sa tournée européenne, ce qui signifie que les fans pourront essayer le jeu à tous ses concerts.