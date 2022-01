Michaël Jackson: The Experience sur Wii, DS et PSP

Ubisoft vous propose de suivre les traces de Michael Jackson, emboitez le pas du King Of Pop dans Michael Jackson: The Experience disponible depuis ce jeudi sur Wii, DS et PSP.

Ce jeu prend vit grâce aux créateurs de Just Dance, accessible dès 3 ans, il permet aux joueurs de reproduire les chorégraphies de Michael Jackson sur 27 des plus grands hits de la star planétaire dont Thriller, Bad, Billie Jean, Beat It, Black or White...





Vous pourrez aussi affronter un autre joueur qui dansera à vos côtés, découvrir ces plus célèbres pas comme le célèbre MoonWalk grâce à l'École Michael Jackson.





Michael Jackson: The Experience sur DS et PSP à 40¤, sur Wii à 45¤ et en 2011 sur PS3 avec PlayStation Move et sur Xbox 360 avec Kinect.