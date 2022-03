Sortir en région: lundi 21 février

En football,nous débutons avec le derby de ce week-end entre Avranches et Cherbour g en CFA match nul 1 partout sur la pelouse du stade Fenouillère.

En Ligue 1, Caen peut avoir des regrets après la rencontre de samedi soir à domicile, 2-2 face à Valenciennes

A Deauville depuis hier c'est l'Omnivore Food Festival, un festival dédié à la musique, hier Cyril Lignac le chef préféré des français était sur la côte, aujourd'hui venez rencontrer des chefs russes, australiens, danois et la présence de Jean-François Piège ancien chef du célèbre Plazza Athénné qui vient d'ouvrir son propre restaurant et ce soir la cérémonie des palmes de la restaurations pour les meilleurs concepts et les meilleurs innovations.

C'est la dernière semaine pour profiter de la fête foraine de la Chandeleur à St Lô, de nombreux manèges pour les petits ou d'activités à sensation à découvrir sur la parking du Parc des Expo de St Lô.

L'office du tourisme de Caen propose une nouvelle fois des visites insolites cette semaine

Aujourd'hui à 14h30 visite de la Plateforme Industrielle Courrier de Caen Basse-Normandie

A découvrir demain les coulisses du Zénith, visitez la plus grande salle de spectacle de la région avec le régisseur des lieux, de la fosse aux passerelles d'éclairages, rendez-vous à 14h30