SORTIR EN REGION: mardi 14 décembre

Ce mardi, retour sur le tirage aus sort de la Coupe de France avec 3 rencontres des 32ème de finale qui se joueront en Basse-Normandie, avec le SM Caen, l'AS Cherbourg et l'US Avranches-Mont St Michel. Des spectacles sur Caen et son agglomération et une soirée brésilienne à Cherbourg.